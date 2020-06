Empresas de Isabel dos Santos avaliam propostas para comprar participação no Eurobic

As empresas de Isabel dos Santos acionistas do Eurobic disseram esta quarta-feira que continuam interessadas em alienar as suas participações, depois de o espanhol Abanca ter desistido da compra, e que estão a avaliar propostas de outros interessados.

"A Santoro Finance e a Finisantoro mantêm a sua vontade de, nos termos legais competentes, dar continuidade ao processo de alienação de tal participação social, dando de imediato início à apreciação de outras propostas de interesse que já se manifestaram", lê-se no comunicado hoje divulgado pelas duas empresas.

A Santoro Finance e a Finisantoro (que em conjunto são as principais acionistas do Eurobic, com 42,5% do capital social) consideram que as razões apresentadas pelo Abanca para abandonar o processo negocial "devem-se às suas próprias opções estratégicas" e que são "alheias a qualquer facto que o possa justificar".