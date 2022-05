Assustado com as sondagens, que preveem a vitória de Lula da Silva, o Presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, quer que uma empresa privada e as Forças Armadas comecem a fiscalizar, desde já, a corrida para as Presidenciais de outubro. E diz que, se a Justiça eleitoral não colaborar, estará confirmada a fraude que tem denunciado.









