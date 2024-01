Encapuzados invadem estação de televisão do Equador. Ouvidos gritos e tiros

Imagens de televisão em direto mostraram, esta terça-feira, pessoas encapuzadas a invadir a estação de televisão equatoriana TC, em Guayaquil, obrigando os funcionários a deitarem-se no chão, enquanto se ouviam tiros e gritos, avança a Reuters.O incidente ocorre pelo menos sete agentes da polícia foram raptados por criminosos, informou a polícia esta terça-feira, e as autoridades relataram uma série de explosões, um dia depois de o presidente Daniel Noboa ter declarado o estado de emergência.Noboa, filho de um dos homens mais ricos do país, tomou posse em novembro prometendo travar uma onda de violência relacionada com o tráfico de droga nas ruas e nas prisões que tem vindo a aumentar há anos.O presidente declarou o estado de emergência por 60 dias esta segunda-feira, permitindo patrulhas militares, incluindo nas prisões, e estabelecendo um recolher obrigatório noturno a nível nacional.