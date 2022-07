Encerra única clínica que fazia abortos no estado norte-americano do Mississipi

A única clínica que praticava abortos no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, fechou na quarta-feira, depois de uma juíza recusar a suspensão temporária da lei que proíbe esta opção na maioria dos casos.

"Hoje [quarta-feira] será o último dia em que a Jackson Women's Health poderá fornecer serviços de aborto", disse o advogada Hillary Schneller, do Center for Reproductive Rights, em declarações ao jornal The Washington Post.

"Isso significa que o último provedor de serviços de aborto no Mississipi não poderá mais fornecer esses cuidados essenciais", apontou.