Encerrada campanha para libertar Princesa Latifa

O grupo de ativistas que organizou a campanha "Free Latifa", para libertar a princesa do cativeiro a que estaria a ser sujeita por parte do seu pai, o Sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum, decidiu terminar funções.

A decisão ocorre depois de ter sido publicada na rede social Instagram uma fotografia em que Latifa aparece de férias na Islândia. Na imagem é possível também ver um primo da princesa, Marcus Essabri, e uma amiga de longa data, Sioned Taylor.

Na passada segunda-feira, a campanha "Free Latifa" emitiu um comunicado em que afirmava que o seu principal propósito era confirmar que a princesa estava "livre e a levar a vida como escolhe".

Em declarações à BBC, o co-fundador da campanha, David Haigh, afirmou que a princesa se encontra na melhor situação de liberdade desde há duas décadas. Mesmo assim, ainda não é claro até que ponto Latifa está realmente livre, visto que a mulher ainda não falou publicamente.

Recorde-se que o caso de Latifa ganhou visibilidade a nível internacional no passado mês de Janeiro quando um vídeo seu em que afirmava estar mantida em cativeiro foi divulgado.

O caso chegou à ONU, que exigiu provas de que a mulher se encontrava viva. Desde então, foram divulgadas imagens da princesa no Dubai e fora do país, tendo sido fotografada no aeroporto de Madrid no passado mês de junho.

A família real do Dubai não teceu qualquer comentário à situação de Latifa, mas os advogados da princesa emitiram uma nota em que mencionavam que a mesma está autorizada a fazer viagens.