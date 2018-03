Encontra bebé no carro que roubou e entrega-o em posto de combustível

Homem foi filmado a deixar criança de cinco meses com funcionária.

09:39

Um homem que, segundo as autoridades, roubou um carro com uma criança no interior, num posto de combustível nos subúrbios de West Palm Beach, na Flórida, EUA, terá entrado em pânico quando percebeu que levava um bebé de cinco meses dentro do veículo roubado e entregou-o noutro posto de combuctível. As imagens do momento, divulgadas pelas autoridades, tornaram-se já virais.

"Fique com o bebé, fique você com o bebé", grita o homem para a funcionária do posto enquanto surge nas imagens a correr com a criança numa cadeira de bebé.

Segundo o gabinete do xerife local, o suspeito roubou o Kia Rio de cor preta de um posto de combustível, quando a sua proprietária e mãe do bebé estava no interior do posto, pelas 4h00.

O homem aproveitou o facto da mulher ter deixado o carro ligado para fugir e só depois viu que tinha um passageiro inesperado. Andou ainda alguns quilómetros e acabou por parar noutro posto. Aí, segundo uma testemunha, o homem bateu no vidro até ter a atenção da funcionária que preparava pequenos almoços e largou imediatamente a criança.

"Ela disse-me que ele estava em pânico, assustado e cheio de pressa quando bateu no vidro. Foi tudo tão rápido", conta Michelle Ashby, uma empregada do restaurante ao lado do posto onde o bebé foi deixado.

As autoridades, que já estavam numa grande operação de busca pela criança, foram chamadas ao local e levaram a mãe da criança.

"Assim que vi o bebé percebi que estava com fome, coitadinho. Mas estava descansado, porque só acordou quando a polícia chegou e fez alarido. A mãe chegou e desfez-se em lágrimas agarrada a ele. Ficou muito aliviada", conta

Depois de ter deixado o bebé o suspeito continua em fuga. O Kia preto roubado foi encontrado a cerca de cinco quilómetros do local onde o homem foi visto pela última vez.