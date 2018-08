Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra filho de três anos morto dentro da máquina de secar roupa

Menino vivia apenas com o pai e terá trepado o berço a meio da noite.

10:06

Brantley Lloyd, um bebé de três anos, foi encontrado morto dentro da máquina de secar roupa da casa onde vivia, em Virginia, nos EUA. A criança foi encontrada pelo pai Chet, que alega que este trepou o berço a meio da noite e fugiu para a zona da casa onde estava o eletrodoméstico.



Apesar de ter chamado imediatamente os serviços de socorro e emergência, nada houve a fazer pela criança, que já estava inconsciente. A mãe, que não vivia com o filho, já não chegou a tempo de ver o menino com vida.



"Não faz sentido. Nada bate certo. Não compreendo como o meu filho estava dentro da máquina de secar a roupa. Não compreendo como é que ele morreu", afirmou a progenitora de Brantley, em declarações ao The Mirror.



O menino vivia com o pai há cerca de ano e meio, depois dos pais se terem separado. De acordo com Chet, a criança já não se estaria a sentir muito bem naquela noite. A causa da morte continua ainda por determinar e as autoridades estão a investigar o caso.