Encontrada cocaína em livros infantis importados de Portugal para a Austrália

Mais de 550 mil euros em cocaína foram encontrados escondidos dentro de livros infantis importados de Portugal para Sydney, na Austrália, revela esta terça-feira a Australian Associated Press.Segundo o fonte, que cita a polícia local, os livros foram detetados em dois desembarques feitos nos dias 1 e 4 de maio.Oficiais das forças de segurança de fronteira australianas radiografaram e inspecionaram os carregamentos e encontraram 1,72 kg de cocaína, com um valor estimado de até 574 mil euros.Um homem de 31 anos foi preso em Vaucluse, no leste de Sydney, na sexta-feira, o que levou à busca de uma casa onde aparelhos eletrónicos, documentos e uma pequena quantidade de cannabis foram apreendidos.O homem vai ser presente ao Tribunal Central Local esta terça-feira, acusado de importar droga.Responde ainda apela posse de canábis.