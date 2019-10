Encontrada família que vivia numa cave há nove anos "à espera do fim dos tempos"

Uma família de seis pessoas, que vivia há nove anos numa cave, foi encontrada pela polícia holandesa numa quinta no nordeste do país. A imprensa local avança que a família viva naquelas condições "à espera do fim dos tempos".



Segundo informações avançadas pela televisão RTV Drenthe, as autoridades encontraram um homem, de 58 anos, e cinco jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.





O grupo de familiares foi descoberto depois de um deles ter fugido. O jovem apareceu num bar próximo da quinta onde vivia.Depois de a história ter sido divulgada, Roger de Groot, presidente do município de Ruinerworld, disse em conferência de imprensa que "nunca" viu nada semelhante.Também o proprietário do bar já prestou declarações. À imprensa, o homem revelou que o jovem que lá apareceu "tinha o cabelo longo, uma barba suja, vestia roupas velhas e parecia confuso". Quando chegou ao estabelecimento pediu cinco cervejas, conversou com o proprietário e confessou que tinha fugido e que precisava de ajuda.As autoridades foram alertadas depois de o jovem contar ainda que "nunca tinha ido à escola e não saia de casa há nove anos".Na sequência do alerta, a polícia realizou buscas e acabou por encontrar a família. O homem mais velho acabou detido, por não colaborar na investigação.As autoridades estão agora a investigar o caso.