Encontrada garrafa com mensagem com 132 anos

Esta é a mais antiga missiva do género jamais encontrada.

14:15

Um casal de fotógrafos australiano encontrou numa praia uma garrafa de gin com uma mensagem deitada ao mar em 1886.Trata-se da mais antiga mensagem numa garrafa alguma vez encontrada, com 132 anos.A descoberta foi feita em janeiro, mas só agora se conhecem os contornos desta garrafa de gin tão peculiar que foi deitada ao Índico.A garrafa viajou, durante os 132 anos, mais de 900 quilómetros, uma vez que foi lançada ao mar por um navio alemão, cujas coordenadas foi possível confirmar posteriormente graças ao Observatório Naval da Alemanha.Segundo a mesma fonte, a garrafa foi deitada ao mar pelo veleiro Paula como parte de um projeto científico. O objetivo, na altura, era estudar as correntes.Este casal de fotógrafos documentou toda a experiência no seu website, que pode ser consultado aqui