Encontrada garrafa de oxigénio e lençol no local onde irmãs de Tenerife desapareceram

Um robô submarino encontrou esta segunda-feira uma garrafa de oxigénio e um lençol na zona onde estão a ser efetuadas buscas para encontrar as irmãs Anna e Olivia, de um e seis anos, que desapareceram em Tenerife.Fontes da investigação, citadas pela Europa Press, revelaram que os objetos serão analisados para se confirmar se poderão conter pistas para determinar o paradeiro das meninas.A investigação da Guardia Civil procura determinar se a garrafa pertence a Tomás Gimeno, pai das meninas que adorava pesca submarina.As meninas desapareceram com o pai a 27 de abril e Tomás Gimeno é suspeito de ter raptado as filhas.