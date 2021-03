Encontrada morta primeira militar transgénero da Coreia do Sul

A primeira militar transgénero da Coreia do Sul foi encontrada morta, esta quarta-feira, pelas autoridades em casa, a sul da capital do país, avança a CNN.

As autoridades ainda não revelaram a causa da morte mas há suspeitas de que a jovem estivesse morta há vários dias quando foi encontrada. Byun Hui-su, de 23 anos, não era contactada desde o dia 28 de Fevereiro.

Byun Hui-su era uma soldado do estado-maior mas foi dispensada do exército em 2020 após ter feito uma cirurgia para mudar de sexo na Tailândia durante uma licença, explica a CNN.



A jovem tinha apresentado uma ação judicial a contestar a demissão e já havia uma audiência prevista para abril, disse à CNN um porta-voz do Centro para os Direitos Humanos Militares da Coreia.