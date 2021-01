As autoridades norueguesas encontraram este domingo a quinta vítima mortal entre os destroços de um deslizamento de terras ocorrido na quarta-feira na aldeia de Ask, anunciou a polícia.A informação foi divulgada num comunicado da polícia.As operações de busca decorrem com recurso a drones sensíveis ao calor, helicópteros e cães de resgate.Cerca de dez pessoas ficaram feridas e 500 foram retiradas das habitações devido ao deslizamento de terras em Ask, no sul da Noruega, de acordo com informação avançada pelas autoridades de Oslo.O deslizamento ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira junto a uma zona residencial da povoação do município de Gjerdum.