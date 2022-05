As autoridades iraquianas exumaram os restos mortais de 15 pessoas de uma vala comum, no Sul do Iraque, que se acredita ter dezenas de mortos.Foi descoberta perto da cidade santa xiita de Najaf, em abril, durante a construção de um complexo residencial.Acredita-se que remonta à década de 1990, quando o ditador Saddam Hussein desencadeou uma campanha mortal contra a comunidade xiita, que deixou quase 100 000 mortos.