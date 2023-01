As autoridades do Nepal encontraram esta segunda-feira as caixas negras do cockpit e dos dados de voo do avião que caiu no domingo no país e que provocou a morte a pelo menos 66 pessoas, avança a Reuters.





De acordo com o funcionário do aeroporto de Katmandu, a mbos as caixas estão em boas condições e vão ser enviadas para análise.













Leia também Nepal revê para 66 número de mortos em acidente aéreo de domingo O avião, que fazia viagem de Katmandu para Pokhara, transportava 72 pessoas. O número de mortos foi revisto esta segunda-feira de 68 para 66 pessoas Os dados dos gravadores podem ajudar os investigadores a determinar o que causou a queda do avião ATR 72, que transportava 72 pessoas, pouco antes de pousar na cidade turística de Pokhara.