Encontradas centenas de novas sepulturas em antiga escola indígena no Canadá

Centenas de novas sepulturas foram descobertas com a ajuda de um radar de penetração no solo perto de um antigo internato para crianças autóctones no Canadá, gerido pela Igreja Católica, anunciaram na quarta-feira órgãos de comunicação locais.

Em comunicado, citado pelos 'media' canadianos, a comunidade autóctone Cowessess anunciou que tinha feito "a descoberta horrível e chocante de centenas de sepulturas não identificadas", no local da antiga escola residencial de Marieval, afirmando que se trata do "maior número até à data no Canadá".

As buscas em torno da antiga escola de Marieval, na província de Saskatchewan, começaram depois de terem sido encontrados os restos mortais de 215 crianças junto a uma escola residencial indígena no oeste do Canadá, no final de maio, o que provocou uma onda de choque no país.