O corpo de um homem foi encontrado no trem de aterragem de um avião, que efetuou a ligação entre o país africano Gâmbia e Londres, em Inglaterra. A descoberta foi feita no passado dia sete de dezembro, no Aeroporto de Gatwick.O cadáver, que ainda não foi identificado, foi descoberto num jato operado pela companhia TUI Airways, segundo a Sky News.A polícia de Sussex revelou que o corpo foi encontrado por volta das 04h00. "Os agentes estão a investigar e será preparado um relatório", revelou ainda a polícia.