Uma pessoa foi encontrada morta esta quarta-feira perto de Saint-Tropez, no sul de França, numa altura em que as autoridades lutam para controlar um violento incêndio que deflagrou no início da semana.As chamas estão a ser combatidas por mais de mil operacionais. O fogo é já considerado o maior deste verão em França.Pelo menos duas dezenas de pessoas já foram assistidas devido à inalação de fumo. O vento forte e as elevadas temperaturas têm dificultado o trabalho dos bombeiros.