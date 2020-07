O site, que cita fontes policiais, avança que o corpo encontrado pertence a Naya Rivera, atriz da série "Glee" que desapareceu na passada quarta-feira, após ter ido nadar com o filho naquele local. Naya tinha 33 anos. O filho, de 4 anos, foi encontrado sozinho.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake