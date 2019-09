Encontrado corpo de bebé num contentor de lixo na cidade de Alicante em Espanha

O corpo de um bebé recém-nascido foi encontrado esta segunda-feira, pouco antes das 20h00 (19h00 em Lisboa), por um homem dentro de um contentor de lixo no bairro Carolinas Bajas, em Alicante, Espanha.



A informação é confirmada por fontes policiais à Europa Press.



Fontes da investigação garantiram que o bebé ainda possuia o cordão umbilical, segundo avança o jornal Las Provincias

O sexo do recém-nascido não foi divulgado. A polícia local encontra-se a investigar e aguarda a chegada da comissão judicial para prosseguir com a remoção do corpo.

A descoberta foi feita perto do Museu Arqueológico da cidade.



Ao que tudo indica, o bebé já estaria morto há várias horas quando foi encontrado.