Encontrado corpo de estudante desaparecido há 45 anos

Kyle Clinkscales, de 22 anos, desapareceu em janeiro de 1976. A única pista que as autoridades tinham era que o jovem tinha saído da cidade natal por volta das 23h00 e que se dirigia para a Universidade de Auburn, nos EUA, num Ford Pinto Runabout.Durante 45 anos, nenhuma pista levou as autoridades a Kyle. Mas esta terça-feira um homem deu o alerta para um carro caído num riacho no condado de Chambers.Tratava-se de um Ford Pinto Runabout e no interior estavam vestígios de um corpo humano assim como o bilhete de identidade de Kyle.As autoridades investigam agora o que se terá passado naquela noite com Clinkscales. Uma das hipóteses é que tenha sofrido um problema cardíaco e consequentemente, o acidente.O mistério de 45 anos fica agora resolvido, no entanto os pais de Clinkscales morreram sem saber o que se tinha passado com o filho. O pai escreveu um livro em 1981 sobre o desaparecimento de Kyle e morreu em 2007. A mãe morreu este ano.