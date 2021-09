O advogado da família de Gabby Petito, jovem que desapareceu durante uma viagem pelos EUA com o namorado, confirmou esta terça-feira que o corpo encontrado numa zona de floresta no estado do Wyoming é da jovem. A confirmação foi feita numa altura em que foram retomadas as buscas para encontrar o namorado, Brian Laundrie.A polícia encontrou o computador da jovem em casa de Brian e analisa mensagens estranhas recebidas pela mãe de Gabby.A polícia foi ao local, mas Gabby assumiu a culpa, admitindo problemas mentais. A chamada para o serviço de emergência foi agora revelada.