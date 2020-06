Encontrado medicamento low-cost que pode salvar a vida a doentes com Covid-19

Um fármaco de baixo preço, muito utilizado como anti-inflamatório, melhora a hipótese de sobrevivência em pacientes que sofram de covid-19, constituindo a primeira promessa de salvar vidas em meses de pandemia.

As mortes entre pacientes que precisavam de assistência a respirar reduziram durante um período de quatro semanas quando administrado um medicamento chamado dexametasona, em oposição àqueles que não tomaram o mesmo fármaco. As fatalidades entre os doentes que contavam com um ventilador para os auxiliar a respirar diminuíram para um terço e, no caso daqueles que recebiam apenas oxigénio, a redução foi para um quinto dos óbitos.

As conclusões foram apresentadas pela Universidade de Oxford esta terça-feira, 16 de junho. O estudo foi inclusivamente interrompido mais cedo do que o planeado tendo em conta esta descoberta. Mais de 11.500 pacientes de mais de 175 hospitais fizeram parte do programa no qual se desenvolveu este estudo.

Antes destes resultados, apenas se tinha conseguido identificar o anti-viral remdesivir como acelerador da recuperação dos pacientes.

A dexametasona é atualmente vendida também na versão de genérico, razão pela qual o preço é acessível. É geralmente utilizada para combater problemas como a asma, alergias ou reumatismo, e proporciona ainda algum alívio aos doentes com cancro que sofrem de náuseas decorrentes da quimioterapia.

Por esta altura, já morreram mais de 400 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus em todo o mundo.