Encontrado menino de seis anos que desapareceu em Espanha

Pai tem a custódia total do filho e mãe levou-o sem intenção de o devolver.

17:01

Já foi confirmado o paradeiro de David Thompson . O menino britânico de seis anos foi mesmo levado pela mãe, Mirka, de 48 anos.A mulher confirmou à associação "Livres sem medo" - onde tem sido membro apesar de, alegadamente, não ter sido vítima de maus tratos - que o menino "está bem", mas não tem intenção de voltar e devolver o menino ao pai, Davy, possuidor a custódia total.Mirka disse que tinha de "fazer justiça com as próprias mãos".De acordo com o jornal espanhol El Diario, a mulher enviou uma mensagem de áudio à redação onde alega que não sequestrou o menino, assegura que é uma boa mãe e defende que o que está a fazer é salvar a sua vida e a do filho."O meu filho não queria estar com o pai", cita o jornal espanhol.O Governo de Andaluzia afirma que este é um assunto do "âmbito familiar" e que não se trata de uma situação de sequestro. Porém, a custódia pertence ao progenitor de David e a mãe deve entregar a criança ao pai.Os investigadores trabalham no sentido de tentar que Mirka regresse voluntariamente.Davy parece estar mais tranquilo por saber que o filho não corre perigo.