Encontrado menino de três anos que esteve desaparecido durante dias nos EUA

Um menino de três anos que esteve desaparecido durante três dias no Texas, nos EUA, foi encontrado vivo esta sábado pelas autoridades locais.

Christopher Ramirez foi visto pela última vez na quarta-feira, a brincar com o cão de um vizinho enquanto a mãe descarregava compras do carro e as colocava em casa.

Segundo as autoridades, o menino terá seguido o cão até à floresta. Contudo, o animal de estimação voltou à zona habitacional, enquanto Christopher ficou perdido.

Equipas de buscas e voluntários da comunidade uniram-se durante os últimos três dias para tentar encontrar a criança. As autoridades deram conta que foram ainda usados Drones para visualizar toda a área florestal e cães para rastrear o cheiro de Christopher.

Em desespero, a mãe do menino publicitou o seu desaparecimento e pediu ajuda á comunidade.