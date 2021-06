O militar de extrema-direita Jürgen Conings, que estava em fuga após ameaçar um virologista, na Bélgica, "foi encontrado morto", anunciou hoje a ministra belga da Defesa, Ludivine Dedonder, confirmando a identidade do cadáver descoberto na zona leste do país.Conings desapareceu em 17 de maio, com armamento pesado de dois quartéis militares onde estava. O carro do militar foi descoberto no dia seguinte, mas Jürgen esteve desaparecido desde então.