Encontrado morto soldado de 18 anos que caminhou ao lado de caixão de Isabel II

O soldado de 18 anos que guardava o caixão de Isabel II durante o cortejo fúnebre, foi encontrado morto, esta quarta-feira, no Hyde Park Barracks, em Knightsbridge, em Londres, Inglaterra.Jack Burnell-Williams foi um dos guardas presentes durante a procissão fúnebre de Isabel II foi um dos soldados que puxou o caixão da antiga monarca pela Abadia de Westminster até ao Wellington Arch, em Londres, Inglaterra.Segundo o jornal The Sun, Jack era um dos mais recentes recrutas da Cavalaria Doméstica e, também, tenha participado noutros eventos no período de luto nacional da Rainha de Inglaterra.No dia do funeral de Sua Majestade, a família publicou um vídeo com tropas do Regimento de Cavalaria Doméstica a participar na cerimónia e a mãe de Jack partilhou algumas fotografias do filho a participar nas cerimónias.Um vídeo a participar na Tropa da cor, como parte das celebrações do Jubileu da Rainha, também foi partilhado pela progenitora com a legenda "um dos dias mais orgulhosos da minha vida".A família e amigos lançaram balões azuis no Bryntirion Football Club em Bridgend, País de Gales, para homenagear o antigo soldado.