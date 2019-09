Encontrado recibo da renda e cheque de Kurt Cobain com mais de 25 anos

O dono de uma loja de discos, em Seattle, nos Estados Unidos da América, encontrou um cheque e um recebo da renda do vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, falecido em 1994.

Tudo aconteceu quando Matt Vaughan, dono da loja Easy Street Records, decidiu ir limpar a cave do estabelecimento, onde normalmente costuma encontrar documentos raros.





Desta vez foi junto aos documentos dos anos 90, uma caixa que teria comprado em 1993, que descobriu um cheque com a data de 3 de Junho de 1991 com o valor de 24,10 euros, que nunca foram levantados. Era nada mais nada menos do que o recibo de uma renda paga ao senhorio de 160 euros e um mapa da digressão dos Nirvana pela Europa.

Estes documentos pertenciam ao vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, mas a descoberta não tinha acabado. Matt Vaughan, encontrou também uma conta médica e um passe para os bastidores com o nome de Cobain.

Kurt Cobain tinha 27 anos quando foi encontrado morto em casa, em Seattle, no ano de 1994. Vinte e cinco anos depois, o vocalista dos Nirvana continua a inspirar os mais novos e é considerado um ícone cultural.