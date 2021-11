O chefe de gabinete do presidente peruano Pedro Castillo demitiu-se depois de a polícia encontrar 20 mil dólares em notas (cerca de 18 mil euros) escondidos na casa de banho do seu gabinete no Palácio Presidencial.Bruno Pacheco garante que se tratam de "poupanças", mas recusou dizer porque as guardava no WC do seu local de trabalho. A polícia suspeita de corrupção e tráfico de influências.