Encontrados 25 cetáceos mortos perto do local onde navio derramou petróleo nas Maurícias

Foram encontrados cerca de 25 cetáceos mortos (ou quase mortos) estas quarta e quinta-feira nas Maurícias, a menos de 10 quilómetros do local onde foram derramadas mil toneladas de petróleo há três semanas. A maior parte dos animais são golfinhos e baleias.



Enquanto o governo nega que o acontecimento esteja relacionado com o acidente que ocorreu a 25 de julho, ativistas, especialistas e grande parte da população acreditam que as ocorrências estão relacionadas. A Greenpeace, organização não governamental (ONG) ambiental, exige uma investigação independente para apurar a causa de morte dos mamíferos.

"Pelas primeiras informações que tenho, parece que não há relação. Não há nenhum vestígio de hidrocarboneto neles ou no respetivo sistema respiratório", explicou o Ministro das Pescas, Sudheer Maudhoo, à agência de notícias France-Presse, com base nos resultados da autópsia preliminar a duas amostras dos animais.



Por seu turno, Owen Griffiths, membro da ONG Mauritius Marine Conservation Society, referiu que se poderia tratar de uma "coincidência infeliz". "Provavelmente seguiram um cardume de peixes até à lagoa, perderam os seus pontos de referência e não conseguiram voltar ao mar. Então tentaram voltar diretamente por cima da barreira de corais, em vez de encontrar um corredor. Em pânico e stressados, ficaram presos nos corais, ficando exaustos e morrendo", explicou Owen Griffiths à mesma agência.

Recorde-se que o navio japonês "MV Wakashio", que fazia o roteiro China-Brasil, transportava cerca de 4.000 toneladas de gasóleo e petróleo quando encalhou. A 15 de agosto acabaria por se partir em dois, provocando um derrame. Mesmo assim, o Governo das Maurícias, com a ajuda de elementos franceses e japoneses, conseguiu extrair 3.000 toneladas de petróleo.



O capitão e o segundo comandante da embarcação já foram entretanto detidos e admitiram que o acidente se deveu a um erro humano porque estavam distraídos "a comemorar um aniversário".



Este sábado está prevista uma manifestação que visa exigir ao governo transparência e honestidade em relação ao desastre natural.