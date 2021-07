As equipas de resgate encontraram esta quarta-feira os corpos das vítimas da queda do avião na terça-feira no extremo oriental da Rússia, informaram hoje as autoridades locais.

Um Antonov An-26 que transportava 28 pessoas caiu na terça-feira perto de sua cidade de destino, Palana, na região de Kamchatka, aparentemente devido ao mau tempo.

Os destroços foram encontrados na terça-feira à noite num penhasco e no mar e a operação de busca e resgate foi suspensa até esta quarta-feira de manhã.