Encontrados corpos de seis tripulantes do navio de guerra tailandês que naufragou no domingo

A marinha tailandesa recuperou, esta terça-feira, seis corpos de tripulantes do navio de guerra que naufragou na noite de domingo. De momento, prosseguem as buscas de outros 23 marinheiros, reporta a BBC.Os seis corpos foram encontrados quando as equipas de resgate exploravam às águas do Golfo da Tailândia.O navio de guerra HTMS Sukhothai afundou-se ao longo da costa do sudeste tailandês devido às condições atmosféricas e à agitação marítima. Dentro da embarcação estavam 105 tripulantes, dos quais 76 foram salvos na própria noite.A marinha tailandesa reforça que ainda está a investigar as causas do incidente, uma vez que esta é a primeira vez que acontece algo desta natureza neste tipo de embarcação.