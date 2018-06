Encontrados destroços do avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo

Partes do aparelho foram descobertas num parque nacional do sudoeste do Quénia.

09:54

Parque Nacional de Aberdare, n

helicópteros das forças de defesa do Quénia e da polícia que acabaram por ter sinais do avião.





Foram encontrados destroços do avião que desapareceu esta terça-feira no Quénia com 10 pessoas a bordo, das quais oito eram passageiros e as outras duas pessoas eram membros da tribulação. As autoridades quenianas confirmaram a descoberta feita noo sudoeste do Quénia.Já se suspeitava que o aparelho estivesse perto da zona onde foram encontradas peças em questão."É um grande avanço. A nossa equipa de resgate trabalhou sem descanso e agora é só uma questão de chegar junto do avião e fazer o resgate", disse Boaz Cherutch, o comissário do Condado de Nyandarua.As equipas de buscas tiveram dificuldades em realizar o seu trabalho devido às condições metereológicas da zona. Foram retomadas, esta quinta-feira, com doisAinda é desconhecido o paradeiro das vítimas, segundo avança o canal KBC do Quénia.