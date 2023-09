Encontrados dois corpos durante buscas por desaparecidos nas cheias

A Guardia Civil espanhol encontrou, na manhã desta sexta-feira, na Aldeia del Fresno, em Espanha, os corpos de dois homens que desapareceram após as cheias provocadas pela tempestade DANA. De acordo com o 20 minutos, as equipas de socorro já estavam à procura dos dois homens desde que estes desapareceram, no domingo.O primeiro corpo é o de um homem, que a que apareceu no local onde as equipas de resgate faziam trabalhos desde o momento em que foram alertadas para os desaparecimentos. Segundo a Guardia Civil espanhola, o homem foi encontrado num ponto próximo do rio Aberche, que transbordou devido às chuvas instensas. O corpo do desaparecido teve de ser retirado com a ajuda de um helicóptero, de forma a ser identificado mais tarde.Segundo informações da Delegação do Governo, o corpo do outro desaparecido foi encontrado por volta das 12h30 locais(11h30 em Portugal), na mesma localidade.A Aldeia del Fresno é uma das localidades mais afetadas pelas fortes chuvas provocadas pela tempestade DANA.