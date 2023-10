Encontrados fragmentos de granadas nos corpos das vítimas do avião onde seguia chefe do grupo Wagner

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu esta quinta-feira que o acidente de avião que vitimou o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin , em agosto, foi causado pela detonação de granadas de mão no interior do avião e não por um ataque com mísseis, avança a Reuters."Foram encontrados fragmentos de granadas de mão nos corpos dos mortos no acidente", disse Putin numa reunião do Clube de Discussão Valdai na estância balnear de Sochi, no Mar Negro, sugerindo depois, que a aeronave tinha sido explodida a partir do interior."Não houve impacto externo no avião - isto já é um facto estabelecido", disse Putin, desmentido as afirmações de funcionários norte-americanos não identificados que disseram, pouco depois do acidente, que o avião tinha sido abatido.O avião privado Embraer em que Prigozhin viajava despenhou-se a norte de Moscovo, matando todas as dez pessoas a bordo, incluindo duas outras figuras de topo do grupo paramilitar Wagner, os quatro guarda costas de Prigozhin e uma tripulação de três pessoas.