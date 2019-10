Encontrados mais fetos em garagem de 'médico dos abortos'

Ulrich Klopfer morreu no dia 3 de setembro e ficou conhecido como o 'médico dos abortos', após terem sido encontrados milhares de fetos na sua casa no estado norte-americano de Illinois.Agora, quase um mês após a sua morte, as autoridades descobriram mais restos mortais numa garagem que pertencia ao médico, nos arredores de Chicago.Ulrich exercia medicina no estado de Indiana e viu a sua licença ser-lhe retirado em 2015 após ter feito um aborto a uma menina de 13 anos. Estima-se que tenha realizado milhares de abortos ao longo dos anos.