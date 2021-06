Encontrados ossos humanos perto da mansão de Harry e Meghan Markle em Los Angeles

Um grupo de trabalhadores paisagísticos fizeram uma descoberta macabra perto da casa de Harry e Meghan Markle em Los Angeles, na Califórnia, EUA.De acordo com o jornal Metro, o grupo encontrou ossos humanos numa propriedade em Montecito, a cerca de 350 metros da mansão do casal. A descoberta, que aconteceu no passado mês de maio, ocorreu durante as escavações para uma construção.Segundo a mesma fonte, que cita as autoridades locais, os ossos deverão pertencer a um jovem adulto de uma tribo que viveu na região há cerca de 11 mil anos.

Os trabalhos foram interrompidos. Os antropólogos forenses irão agora investigar a descoberta.