Encontrados restos mortais de jovem desaparecido após assistir a homicídio

Jabez Spann, de 14 anos, estava desaparecido há mais de um ano.

18:17

Jabez Spann tinha 14 anos quando desapareceu, na Florida, nos EUA, a 4 de setembro de 2017. Suspeita-se que o desaparecimento de Jabez possa estar relacionado com um crime a que assistiu.



Esta terça-feira, os restos mortais do jovem foram encontrados numa área rural do Condado de Manatee, nos EUA. Os especialistas forenses usaram os registos dentários do jovem para apurar a identidade do corpo.



Segundo o canal de notícias ABC News, na semana anterior ao desaparecimento do jovem uma mulher acredita ter visto Jabez Spann.



Em declarações ao canal, o departamento de Polícia de Sarasota, nos EUA, revela que esta mulher foi testemunha ocular de um homicídio e afirma que o adolescente também presenciou o crime.



A família do adolescente já foi informada. As autoridades locais continuam a tentar apurar os factos daquele dia de verão em que Jabez Spann desapareceu sem deixar rasto.