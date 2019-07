Encontrados restos mortais de menina desaparecida há 34 anos

Os restos mortais de uma menina de 12 anos que desapareceu no Colorado, Estados Unidos, há 34 anos, foram encontrados e identificados pelas autoridades.Segundo avança a CNN, os restos mortais de Jonelle Mathews foram encontrados durante uma escavação para colocar um cano.Jonelle desapareceu no dia 20 de dezembro de 1984 e teria 47 anos se estivesse viva.De acordo com a mesma fonte, a menina foi vista pela última vez por uma amiga e pelo pai da mesma, depois de um espetáculo na escola que frequentava.