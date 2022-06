Encontrados restos mortais durante buscas pelo jornalista britânico e guia brasileiro na Amazónia

Foram encontrados, esta quarta-feira, restos humanos no local onde estavam a ser realizadas buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o guia indígena Bruno Pereira.



"Acabo de ser informado pela Polícia Brasileira que 'foram encontrados restos humanos no local onde as buscas estavam a ser realizadas', revelou o ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres, no Twitter, acrescentando que os restos mortais vão ser analisados "ainda hoje". A polícia brasileira vai analisar os restos mortais para perceber se pertencem à dupla desaparecida.??







Na noite desta terça-feira, a Polícia Federal brasileira tinha prendido esta terça-feira um irmão de Amarildo, Oseney Costa Oliveira, suspeito de participação no desaparecimento. Uma testemunha viu Oseney perto do local onde Dom e Bruno desapareceram, navegando com dificuldade num pequeno barco de madeira, usado geralmente para se entrar na mata por pequenos cursos de água onde as lanchas maiores não conseguem navegar, e ajudou-o, sem saber nessa altura do desaparecimento, a ir até à lancha do irmão, Amarildo, parada no meio do rio mais adiante à espera.



