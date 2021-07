Encontrados seis cadáveres mutilados no oeste do México

As autoridades do estado de Michoacan, na costa oeste do México, encontraram os corpos de seis homens, desmembrados, numa zona rural, anunciou na quarta-feira o gabinete do procurador-geral de Michoacan.

A instituição indicou à agência de notícias espanhola EFE que os corpos mutilados e com sinais de tortura foram encontrados numa propriedade na cidade de El Zapote, no município de Villa Jimenez.

Os corpos foram enviados para o Serviço Médico Legal local para serem identificados e reclamados pelas famílias, disse.