A Marinha dos EUA recuperou “destroços significativos” do balão-espião chinês abatido no início do mês ao largo da Carolina do Sul, incluindo sensores eletrónicos que poderão ajudar a esclarecer as atividades a que alegadamente se dedicava.



Segundo um comunicado do Comando Militar da América do Norte (Norad), as equipas de resgate recuperaram do Atlântico “sensores e material eletrónico, bem como grandes secções da estrutura do balão”, que foi abatido por um míssil no passado dia 4 após sobrevoar grande parte do território dos EUA, incluindo instalações militares sensíveis.









