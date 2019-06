Encontrados sete corpos dos alpinistas desaparecidos nos Himalaias

Os corpos dos sete alpinistas desaparecidos nos Himalaias, na Índia, foram encontrados este domingo por uma equipa de socorristas especializados em intervenções em alta montanha.

Fonte da polícia fronteiriça indo-tibetana, avanou à France Press que os corpos das vítimas "foram encontrados e transportados para um local próximo".Os socorristas iniciaram as buscas pelos oito alpinistas, quatro britânicos, dois norte-americanos, um indiano e uma australiana, no início do mês de junho.Recorde-se que no início de junho um helicóptero da Força Aérea indiana avistou os corpos de cinco destes oito alpinistas.