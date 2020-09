Encontrados vestígios de Novichok em garrafa de água que estava no quarto de hotel de Navalny

Segundo a publicação e novos dados, tudo indica que o envenenamento ocorreu no hotel e não no aeroporto como se acreditava inicialmente.

O vídeo do quarto de hotel abandonado mostra duas garrafas de água numa mesa de cabeceira e outra numa escrivaninha. A equipa de Navalny, com luvas de proteção, coloca itens em sacos plásticos azuis para a investigação ser realizada na Alemanha.

O agente neurotóxico Novichok que colocou Alexei Navalny, opositor russo, entre a vida e a morte, foi detetado numa garrafa de água que estava no quarto de hotel do político na cidade siberiana de Tomsk. A atualização do caso foi dada através de uma publicação no seu Instagram feita pelos assessores de Nalvalny.A equipa de Navalny dirigiu-se ao quarto de hotel do político com o seu advogado, uma hora depois de saberem que este se tinha sentido mal, para levar "tudo o que pudesse ser útil aos médicos alemães", diz a legenda da publicação naquela rede social. Essa legenda refere ainda que a garrafa que aparece no vídeo foi a mesma garrafa onde o laboratório alemão detetou vestígios do agente nervoso.Recorde-se que o opositor russo, Alexei Navalny, de 44 anos, foi hospitalizado em agosto por suspeitas de envenenamento, que vieram posteriormente a ser confirmadas pelo hospital onde foi internado na Alemanha e por laboratórios em França e Suécia.

O principal opositor do presidente russo Vladimir Putin sentiu-se mal durante um voo quando regressava a Moscovo proveniente da cidade siberiana de Tomsk. Navalny esteve em coma, entre a vida e a morte, e permanece internado a recuperar.