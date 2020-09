Encontrada viva em Espanha mulher desaparecida há 25 anos

O mistério já tinha 25 anos mas foi finalmente desvendado pela polícia espanhola de Siero, e de forma quase casual.

Uma mulher, dada como desaparecida em 1995 em León, foi encontrada esta semana naquela cidade das Astúrias, localizada apenas a 120 quilómetros do local de desaparecimento.

Os agentes foram chamados por vizinhos da mulher de nacionalidade argentina, agora com 68 anos, que estranharam por deixarem de vê-la na rua.

Obrigados a entrar por uma das janelas da residência, encontraram-na prostrada no solo, consciente mas muito desidratada.

Conhecida pelos vizinhos como Eva, só ao confirmar a identidade da mulher é que a polícia percebeu de que se tratava da pessoa desaparecida na cidade leonesa.

Na altura, acreditou-se que o corpo de uma pessoa do sexo feminino, que em 2001 deu à costa numa praia da Cantábria, fosse a desaparecida, mas testes ao ADN descartaram de imediato essa possibilidade.

Identificada com as iniciais B.M.O.A, está hospitalizada no Hospital Central das Astúrias, em Oviedo, com prognóstico reservado.

Por saber ficam as razões que levaram a mulher a deixar de contactar com a família e amigos há um quarto de século.