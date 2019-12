"Encontrámos pessoas mortas, a morrer e vivas": Piloto 'herói' conta horror vivido durante resgate às vítimas do vulcão na Nova Zelândia

Piloto de helicóptero comercial envolvido no resgate das vítimas da erupção do vulcão Whakaari, na Nova Zelândia, relatou um cenário de horror no local.



Mark Law conseguiu resgatar 12 sobreviventes do vulcão e afirma, segundo cita o jornal The Guardian, que a forma como encontrou as vítimas foi devastadora.





"Encontrámos pessoas mortas, a morrer e vivas mas em vários estados de consciência", conta. Law passou cerca de uma hora no terreno, enquanto cinzas caiam dobre si, à procura de sobreviventes."As queimaduras eram horríveis", disse acrescentando: "Muitas pessoas não conseguiam falar, foi bastante silencioso".Mark relata que a única coisa que os resgatados conseguiam dizer era 'ajuda' e descreve que os mesmos estavam cobertos de cinzas e pó.As equipas de resgate foram impedidas de ir ao locar devido ao risco que corriam. Seis pessoas foram confirmadas mortas, mas acredita-se que o número possa vir a aumentar.