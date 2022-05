Encontro com extraterrestres está próximo? Ex-cientista da NASA acredita que sim

Jim Green, um ex-cientista-chefe da NASA acredita que os humanos estão perto de ter um encontro com extraterrestres nos próximos anos. O especialista disse ao jornal Mirror que acredita na existência de vida noutros planetas e que a Humanidade está à beira de uma "descoberta surpreendente."

Depois de trabalhar na agência espacial dos EUA por 40 anos, Jim revela que espera que os alienígenas sejam descobertos ainda durante a sua vida. Segundo o cientista, os humanos estão a fazer um enorme progresso na descoberta de novos planetas na nossa galáxia.

Através do novo Telescópio Espacial da NASA, poderão ser analisadas atmosferas de outros a partir de imagens nunca antes vistas, explica o ex-cientista "Com o nosso novo telescópio, vamos começar a descobrir como são as atmosferas de alguns desses planetas", sublinha.

A exploração de novos planetas irá permitir que, durante os próximos anos, sejam feitas descobertas impressionantes.

Recentemente, no início do mês de maio, moradores de uma cidade norte-americana assistiram a um fenómeno insólito - testemunharam uma 'medusa espacial' que se movia pelos céus. A população relatou um objeto a movimentar-se rapidamente no céu, seguido por uma aura longa e brilhante.

Embora muitos tenham ficado intrigados com o que seria o objeto, foi revelado que apenas se tratava de um foguete, o SpaceX Falcon 9, lançado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.