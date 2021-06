Encontro tenso e sem grandes expectativas: Biden e Putin reúnem-se hoje em Genebra

Os presidentes dos EUA e da Rússia reúnem-se esta quarta-feira em Genebra numa cimeira de elevada tensão e reduzidas expectativas. Com as relações bilaterais no seu pior momento em muitos anos, Joe Biden e Vladimir Putin esperam que, ao menos, o encontro sirva para lançar as bases de uma relação estável e previsível entre as duas grandes potências.A lista daquilo que divide Biden e Putin é extensa: do conflito na Ucrânia à ingerência russa nas presidenciais americanas, passando pela prisão do opositor russo Alexei Navalny, a repressão na Bielorrússia ou os recentes ciberataques contra empresas americanas, são muitas as questões que o presidente americano promete levantar com o homólogo russo, mas são escassas as expectativas de avanços diplomáticos. "Não esperamos grandes novidades neste encontro", admitiu esta terça-feira fonte da Casa Branca.Do lado russo, a tensão é igualmente evidente. Recorde-se que ainda há poucos meses Biden chamou "assassino" a Putin, uma ofensa que o líder russo terá tido dificuldade em engolir. Ambos os lados admitem, porém, que há margem para progressos, nomeadamente na questão do controlo dos arsenais nucleares, cibersegurança e troca de presos.A cimeira decorre num palacete nas margens do lago Leman e não haverá conferência de imprensa conjunta no final.Os EUA e a União Europeia chegaram esta terça-feira a acordo para congelar por cinco anos a disputa comercial iniciada há 17 anos por causa dos subsídios à aviação, que levou à imposição de tarifas retaliatórias que ascenderam a mais de 10 mil milhões de euros nos dois últimos anos. Joe Biden e Ursula von der Leyen sublinharam que o acordo abre "uma nova página de cooperação" entre os maiores parceiros comerciais mundiais, apostados agora em formar uma frente comum contra a ascensão da China.