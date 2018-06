Já se sabe a hora a que Trump e Kim Jong-un se vão reunir

Líderes vão encontrar-se em Singapura no dia 12 de junho.

Por Lusa | 20:16

O primeiro encontro entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, realiza-se a 12 de junho em Singapura, às 09h00 locais (madrugada em Portugal), anunciou hoje a Casa Branca.

"Estamos a preparar-nos ativamente [para esta cimeira]", declarou Sarah Sanders, a porta-voz de Trump, acrescentando que foram feitos "progressos significativos" nas conversações com Pyongyang.

Trump confirmou a 01 de junho a realização da cimeira com o líder da Coreia do Norte no dia 12 em Singapura, após uma reunião com o 'número dois' do regime de Pyongyang, depois de ter anteriormente cancelado o inédito encontro.