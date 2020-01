Enfermeira acusada de tentar matar bebés com seringas de leite e morfina

Bernhard Webe, avançou que os recém-nascidos tinham entre um e cinco dias de vida. O oficial da polícia disse ainda que os bebés não vão ficar com sequelas.



De acordo com fonte do hospital, três bebés tiveram de ser ventilados logo após o incidente. Inicialmente, pensavam tratar-se de uma nfeção mas acabaram por alertar as autoridades depois de serem feitos testes à urina. As análises indicavam a presença de morfina.





Uma enfermeira está a ser acusada de tentar matar cinco bebés, com recurso a seringas de leite com morfina, na Alemanha.Os prematuros adoeceram em simultâneo, no dia 20 de dezembro, após a clínica ter estado de serviço no turno da noite anterior, no Hospital Universitário de Ulm, cidade daquele país.As autoridades, identificaram e prenderam a enfermeira e estão agora a investigar o caso. Dentro do cacifo da profissional de saúde, foram encontradas seringas de leite com morfina, um fármaco altamente analgésico.Esta quinta-feira, o comandante das autoridades de Ulm,